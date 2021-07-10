Bodrum'da "Nişantaşı Şarkıları"

Yerli Modugno Adil Akbaşoğlu, Bodrum'daki programında Nişantaşı Şarkıları ile konuklara keyifli dakikalar yaşattı. Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno'ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Bodrum Küçükbük'te Birol'un Yeri'nde sahne aldı. "Nişantaşı Şarkıları" adlı programında şarkılarıyla Bodrum'da Nişantaşı rüzgarı estirdi. Bodrum'da canlı konserlerinin devam edeceğini söyleyen Akbaşoğlu "Önümüzdeki günler eski deyişle Türkçe sözlü hafif batı müziğinin günleri olacak. Romantizme dönüş çağıdır. Fecri Ebcioglu ve Sezen Cumhur Önalların 60 ve 70'lerin müziğinin zafer günleri olacak" dedi.