Bodrum'da "Nişantaşı Şarkıları"
Yerli Modugno Adil Akbaşoğlu, Bodrum'daki programında Nişantaşı Şarkıları ile konuklara keyifli dakikalar yaşattı. Müzik otoriteleri tarafından İtalyan şarkıcı Domenico Modugno'ya benzetilen bu yüzden de yerli Modugno olarak tanınan Adil Akbaşoğlu, Bodrum Küçükbük'te Birol'un Yeri'nde sahne aldı. "Nişantaşı Şarkıları" adlı programında şarkılarıyla Bodrum'da Nişantaşı rüzgarı estirdi. Bodrum'da canlı konserlerinin devam edeceğini söyleyen Akbaşoğlu "Önümüzdeki günler eski deyişle Türkçe sözlü hafif batı müziğinin günleri olacak. Romantizme dönüş çağıdır. Fecri Ebcioglu ve Sezen Cumhur Önalların 60 ve 70'lerin müziğinin zafer günleri olacak" dedi.
Adil Akbaşoğlu, çocukluğundan itibaren sanatla içiçe. Çocukluğu Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Mustafa Esirkuş, Mehmet Pesen gibi ressamlarla içiçe geçti. İlkokulda Münir Ceyhan korosuna seçildi. Radyolarda çocuk saati konserleri verdi. Antonio Dumezich'ten gitar dersleri aldı. İsmini bile müzikten aldığı Allegro Tour ile 98 senesinde Türkiye'nin en başarılı iş insanları arasında gösterildi. 99 depremi sonrasında 3 sene Türkiyeye turist akınının durması ile şirketi küçülterek kendi kabuğuna geri çekilmek zorunda kaldı. Müziğe dönüşü bu kriz yıllarına rastlıyor. Atilla Özdemiroğlu ona Modugno adını taktı.
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Kaynak: Snob Magazin