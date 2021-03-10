Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Sağlık sorunları nedeniyle zor geçiren Hakan Taşıyan, böbrek naklinin ardından iyileşmeye başladı. Hayranlarının kendisinden gelecek bir haberi gözlediği Taşıyan'ın sosyal medya hesabından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

"TEDAVİ SÜRECİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Instagram'dan yapılan açıklamada, ameliyatların başarılı bir şekilde yapıldığı dile getirilerek şunlar kaydedildi: "Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Miraç Kandilinizi kutlar, bu süreçte can-ı gönülden dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yoğun gayretleriyle yanımızda olan tüm sağlık ekibimize, ayrıca Sağlık Bakanlığımızın değerli yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle."