Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Tedavi gördüğü hastanede iki böbrek nakli gerçekleştirilen Hakan Taşıyan'ın son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Instagram'dan yer verilen açıklamada, "Böbrek nakli ameliyatımız, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Sağlık sorunları nedeniyle zor geçiren Hakan Taşıyan, böbrek naklinin ardından iyileşmeye başladı. Hayranlarının kendisinden gelecek bir haberi gözlediği Taşıyan'ın sosyal medya hesabından son duruma ilişkin açıklama yapıldı.
"TEDAVİ SÜRECİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"
Instagram'dan yapılan açıklamada, ameliyatların başarılı bir şekilde yapıldığı dile getirilerek şunlar kaydedildi: "Dün gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatımız da, sağlık ekibimizin yoğun gayretleriyle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Şu an kendisinin ve kız kardeşinin durumu iyidir. Tedavi sürecimiz devam etmektedir. Aralıklarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Miraç Kandilinizi kutlar, bu süreçte can-ı gönülden dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerimize, dostlarımıza ve yoğun gayretleriyle yanımızda olan tüm sağlık ekibimize, ayrıca Sağlık Bakanlığımızın değerli yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Mutlu, sağlıklı ve huzurlu günlerde buluşmak dileğiyle."
NE OLMUŞTU?
Ankara'da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırıldı. Hakan Taşıyan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak, 4 ay önce tekrar rahatsızlanan Hakan Taşıyan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.