Böbrek hastalarından, sağlık çalışanlarına videoyla destek mesajı
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Böbrek hastalarından, sağlık çalışanlarına videoyla destek mesajı

10.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.10.2020 10:15
Böbrek hastalarından, sağlık çalışanlarına videoyla destek mesajı

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde tedavilerine devam eden hastalar, sağlık çalışanlarına destek için bir video mesaj yayınladı.

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde tedavilerine devam eden hastalar, sağlık çalışanlarına destek için bir video mesaj yayınladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden hastaların tedavi gördükleri Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde hazırlanan video, şiddete uğrayan tüm sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Videoda, "Gecelerini gündüzlerine katarak ailelerinden uzak kalma pahasına, birçok zorluğa göğüs geren sağlık çalışanları, tüm hastalar gibi biz diyaliz hastaları için de büyük özveri ile çalışıyorlar ve bizi hayata bağlıyorlar. Sağlık çalışanlarına sözlü veya fiziksel şiddette bulunanları kınıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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