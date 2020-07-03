BMW'dan Araç İçi Özelliklere Abonelik Sistemi Geliyor Alman araba devi BMW araç içi abonelik sistemiyle tekrarlayan bir ücret karşılığında belirli sürücü yardımı ve konfor özellikleri sunmayı planlıyor.

Alman araba devi BMW araç içi abonelik sistemiyle tekrarlayan bir ücret karşılığında belirli sürücü yardımı ve konfor özellikleri sunmayı planlıyor. Örneğin yaz aylarında koltuk ısıtmasına ihtiyaç duymuyorsanız bu özelliğe para vermek zorunda değilsiniz.

Otomotiv dünyası teknoloji sektörü ile daha da yakınlaştıkça araçlar, çeşitli özelliklerin çalışması için yazılıma daha bağımlı hale geliyor. BMW'nin bu amaca yönelik en son yeniliği ise isteğe bağlı olarak etkinleştirilebilen veya devre dışı bırakılabilen abonelik tabanlı araç içi özellik yükseltmeleri.

BMW Araç İçi Abonelik Sistemi nedir?

İsteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabilen araç içi özellikleri abonelik sistemiyle satmak isteyen BMW; ısıtmalı koltuklardan güvenlik özelliklerine, uyarlanabilir hız sabitleyici ve otomatik uzun farlara kadar bir kerelik ücret ödediğiniz tüm özellikleri abonelik sistemine dahil ediyor.

Şirketin güncel modellerindeki abonelik sistem yazılımı güncelleme alabilecek ve yükseltmelerin yüklenmesi maksimum 20 dakika kadar sürecek. Abonelik sistemiyle ödediğiniz özellikleri My BMW uygulaması kullanarak açıp kapatabilir ve yalnızca üç aydan üç yıla kadar belirli bir süre kullanabilirsiniz.

Araç içi abonelik sisteminin BMW'ya neden çekici geldiğini görmek aslında çok zor değil. Bu özellik sayesinde Alman üretici pazara giren otomobillerden para kazanmaya devam edecek ve araç sahipleri de otomobillerin güncelleme almasını sağlayacak.

Kaynak: Tamindir