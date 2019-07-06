BMC Tarafından Üretilen Yerli Zırhlı Araç Vuran, TSK Bünyesine Katıldı

Türk Savunma Sanayii'sinin güvenlik güçlerinin talep ettiği silah, araç ve gereçler için çalışmaları devam ediyor. Kara Kuvvetlerinin envanterine yeni katılan Vuran isimli zırhlı araç, birden fazla amaca hizmet edebiliyor. Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar projesi kapsamında BMC firması tarafından geliştirilen Vuran araçların teslimatı başladı. Manevra ve hareket kabiliyeti artırılmış yeni zırhlı kara aracı, birçok teknolojik donanıma sahip. Şu anda 20 adet Vuran, Kara Kuvvetleri envanterinde yer alıyor.

Bu araçlar, terör ile mücadele kapsamında hassas bölge koruma, devriye, konvoy koruması, yol keşfi ve emniyetin sağlanmasında kullanılabilecek. Üzerinde ASELSAN tarafından tasarlanan yüksek balistikli silah bulunan Vuran, mayın ve el yapımı patlayıcıya karşı dayanıklı malzeme ile geliştirilmiş.

Araca bağlı silahlar, uzaktan kumandalı komuta sistemi ile kontrol edilebiliyor. Ayrıca içerisinde lastik şişirme sistemi, patlak gider, yangın söndürme sistemi ve iklimlendirme yer alıyor. Araca bağlı olan Sarp Silah Sistemi, 7,62 mm makinalı tüfek, 12,7 mm uçaksavar ve 40 mm bomba atar mermisi atabiliyor.

Vuran, geliştirildiği teknoloji sayesinde yüksek ağırlık barındırsa bile hareket kabiliyetini kaybetmiyor ve çeşitli ekipmanlar araca entegre edilebiliyor. En fazla 9 personel taşıyabilen aracın hızı ise saatte 110 kilometreye kadar ulaşabiliyor.