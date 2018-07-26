BM Yemen Özel Temsilcisi, Husilerle Görüşmeler İçin Sana'da

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen'in Hudeyde kentindeki askeri operasyonların sona ermesi ve ülkedeki krizin çözümü için yeniden müzakerelere başlanması amacıyla Husi yetkilerle görüşmek üzere Sana'ya geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Griffiths, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Sana'ya geçti.

Griffiths'in, Hudeyde'deki durumla ilgili Yemenli taraflara sunduğu öneriler konusunda Husilerle görüşmeler yapmasının beklendiği belirtildi.

Geçen pazar Riyad'a giden Griffiths, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bazı Yemenli yetkililerle bir araya gelmiş, Hudeyde konusunda meşru hükümetin görüşlerini almıştı.