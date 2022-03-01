BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.
AA, Bayram Altuğ - Güncel
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BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.
BM, Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'da 13'ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26'sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.
AA / Bayram Altuğ - Güncel