BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente gelen Grandi ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e makamında ziyarette bulundu.

Grandi ile Beyazgül, kentteki Suriyeli sığınmacıların durumunu görüştü.

Grandi, bugün Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i de ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı
Aşılamanın düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da yoğun bakım servisleri dolup taştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Münir Özkul Kylie Jenner Ferhan Şensoy
Spor Çağdaş Atan Lionel Messi Ünal Karaman Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 22:56:28. #1.15#

title