BM: Küresel ısınmadan dolayı milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalabilir
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BM: Küresel ısınmadan dolayı milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalabilir

BM, küresel ısınmanın milyonlarca insanın evini terk etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu

22.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:47
BM: Küresel ısınmadan dolayı milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalabilir

(BM) küresel ısınmanın milyonlarca insanın evini terk etmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.


BM Mülteciler Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda basına yaptığı açıklamada, BM'nin konu ile ilgili son kararının, küresel iklim değişikliği yüzünden evlerini terk edenlerin de uluslararası korunmaya alınması ve bu konuda hükümetlerin gerekli düzenlemeleri yapmaları zorunluluğunu ortaya koyduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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