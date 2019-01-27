BM Koordinatöründen El-Muğir Saldırısına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Batı Şeria'nın El-Muğir beldesinde bir Filistinlinin şehit olmasına yol açan Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırının şoke edici ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Mladenov, El-Muğir beldesi saldırısından Yahudi yerleşimcilerin sorumlu tutulmasını istedi.

Saldırının şoke edici ve kabul edilemez olduğunun altını çizen Mladenov "İsrail, yerleşimcilerin şiddetine son vermeli ve sorumluları adalete teslim etmelidir." ifadesini kullandı.

Mladenov, herkesin şiddeti kınaması ve teröre karşı durması gerektiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki El-Muğir beldesinde dün Yahudi yerleşimcilerden oluşan bir çete, Filistinlilere gerçek mermilerle saldırmış, bu terör saldırısında bir Filistinli şehit olmuş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA