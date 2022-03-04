BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına...
AA, Bayram Altuğ - Güncel
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BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.
BM İnsan Hakları Konseyi, Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'daki tüm insan hakları ihlallerini soruşturacak bağımsız soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin karar tasarısını kabul etti.
AA / Bayram Altuğ - Güncel