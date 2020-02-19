BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor
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BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor

Yemen'de savaşan taraflardan Husilerin, BM'nin insani yardım programlarını engelleyerek uluslararası bağışçılara şantaj yaptığı öne sürüldü. Yaklaşık 6 yıldır çatışmaların sürdüğü ülkede, dünyada eşi benzeri görülmemiş insani kriz yaşanıyor.

19.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:35
BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor

Dünyada eşi görülmemiş insani krizin yaşandığı 'de, destekli Husilerin, 'in yardım programlarının yarısını engellediği öne sürüldü. İddialara göre Şii grup, bu taktikle yardımlar üzerindeki kontrolünü ve BM'ye karşı nüfuzunu güçlendirmeyi hedefliyor.


AP'nin yardım kuruluşlarında çalışan yetkililere ve belgelere dayandırdığı haberde ayrıca, Husilerin milyar dolarlar değerindeki dış desteği de bloke ettiği ortaya atıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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