BM'den iddia: Husiler insani yardımları engelleyerek şantaj yapıyor

19.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:35

Dünyada eşi görülmemiş insani krizin yaşandığı Yemen'de, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler'in yardım programlarının yarısını engellediği öne sürüldü. İddialara göre Şii grup, bu taktikle yardımlar üzerindeki kontrolünü ve BM'ye karşı nüfuzunu güçlendirmeyi hedefliyor.



AP'nin yardım kuruluşlarında çalışan yetkililere ve belgelere dayandırdığı haberde ayrıca, Husilerin milyar dolarlar değerindeki dış desteği de bloke ettiği ortaya atıldı. Euronews.com'da Görüntüle