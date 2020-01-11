BM'de 7 ülke borçlarını ödemediği için oy kullanma hakkını kaybetti

11.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:22

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 7 ülke, BM'ye katılım aidatlarını ödeyemedikleri için 193 üyeli Genel Kurul'un oturumlarında oy kullanamayacak.



BM Sözcüsü Stephane Dujarric Venezuela, Lübnan, Yemen, Gambia, Tonga, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lesotho'nun katılım aidatlarını şu ana kadar ödemediklerini belirterek bu ülkelerin oy verme haklarının askıya alındığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle