BM'de 7 ülke borçlarını ödemediği için oy kullanma hakkını kaybetti
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BM'de 7 ülke borçlarını ödemediği için oy kullanma hakkını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 7 ülke, BM’ye katılım aidatlarını ödeyemedikleri için 193 üyeli Genel Kurul’un oturumlarında oy kullanamayacak.

11.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:22
BM'de 7 ülke borçlarını ödemediği için oy kullanma hakkını kaybetti

(BM) üyesi 7 ülke, BM'ye katılım aidatlarını ödeyemedikleri için 193 üyeli Genel Kurul'un oturumlarında oy kullanamayacak.


BM Sözcüsü Stephane Dujarric Venezuela, Lübnan, Yemen, Gambia, Tonga, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lesotho'nun katılım aidatlarını şu ana kadar ödemediklerini belirterek bu ülkelerin oy verme haklarının askıya alındığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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