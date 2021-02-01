BluTV, Türkiye'de abonesi en fazla olan dijital platform konumunda bulunuyor

Dijital eğlence platformlarının Türkiye'de kullanım detayları açıklandı. Buna göre, BluTV pazar payı yüzde 44 ile en çok aboneye sahip olan platform olurken Netflix ve Amazon Prime Video onu takip etti.

Netflix, BluTV, Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformları yükselişini sürdürüyor. Kişiye özel dizi ve film önerileri sunan arama motoru JustWatch internetten dizi film izleme platformlarının istatistiklerini paylaştı.

JustWatch verilerine göre; kullanıcılar, 2020'nin son çeyreğinde BluTV, Netflix ve Amazon Prime Video'ya ilgi göstermeye devam ettiler. Ancak bu üç dev dışında kalan video akış platformları, geçtiğimiz çeyrekte kullanıcı kaybetti.

NETFLİX'İN PAZAR PAYI YÜZDE 25

Yapılan araştırmaya göre en çok tercih edilen video akış platformu, yerli bir dizi ve film platformu olarak hizmet veren BluTV oldu. Pazar payının yüzde 44'üne sahip olan BluTV'yi, dünya genelinde hizmet veren Netflix takip etti. Netflix'in 2020'nin son çeyreğindeki pazar payı yüzde 25 olarak açıklanırken üçüncü sırada ise Amazon Prime Video, yüzde 18'lik pazar payı ile karşımıza çıkmış oldu.

Yapılan araştırma, BluTV'nin pazar payındaki yerinin yüzde 1, Netflix'inkinin yüzde 1 ve Amazon Prime Video'nunkinin de yüzde 2 artış yaşadığını ortaya koyuyor.