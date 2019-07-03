Blutv'den 'pavyon' adlı yepyeni bir yerli hikâye geliyor!

Yeşilçam filmlerine konu olan ve bugün de popüler kültürün bir parçasıhaline gelen "oldukça yerli" gece hayatı,5 bölümden oluşan mini kurmaca belgesel dizi 'Pavyon' ile masaya yatırılıyor.

BluTV, Temmuz ayı sürprizlerine bir yenisini daha ekliyor. Senaryosunuve yönetmenliğini Sami Öztürk'ün üstlendiği, yapımcı koltuğundaysa Enver Arcak'ın oturduğu 'Pavyon' adlı mini belgesel dizi, ilk bölümüyle çok yakında seyircilerle buluşuyor.

Toplam5 bölümden oluşan bu heyecan verici yapımda, ekran başındakiler özellikle kozmopolit yapısından ötürü Ankara'yla özdeşleşen pavyon kültürünün perde arkasına davet edilecek. Mekan işletmecilerinden şarkıcılara,müdavimlerdenkonsomatrislere kadar pavyonda çalışan pek çok figürün hikayelerini anlattığı seride Yeşilçam filmlerinde erkeklerin kadınları kurtararak kahramana dönüştükleri pavyonların aslında hiç de anlatıldığı gibi yerler olmadığı fikri işleniyor.

'Vesikalı Yarim' filminden bir görüntüyle açılan seri, ilk bölümünden itibaren kendi kuralları dahilinde oluşan bu eğlence kültürünü insan-mekan-müzik ilişkisi üzerinden ele alarak yalın ve objektif bir üslupla aktarıyor.

Kaynak: Bültenler