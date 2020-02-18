: Bloomberg'ün Sıradışı Seçim Stratejisi Demokratlar'ı Böldü

18.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:46

Demokrat Parti başkan aday adaylarının yarıştığı Iowa ve New Hampshire ön seçimlerinin sonuçları siyasi beklentileri daha da karıştırırken, partinin ılımlı kanadını böldü. Bazıları, hiçbir adayın kesin bir zafer kazanmamasını, Mike Bloomberg'ü seçim kampanyası için bir fırsat olarak değerlendiriyor

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