Bloomberg'ün Sıradışı Seçim Stratejisi Demokratlar'ı Böldü
Haberler » Güncel » Bloomberg'ün Sıradışı Seçim Stratejisi Demokratlar'ı Böldü - Haber

Bloomberg'ün Sıradışı Seçim Stratejisi Demokratlar'ı Böldü

Demokrat Parti başkan aday adaylarının yarıştığı Iowa ve New Hampshire ön seçimlerinin sonuçları siyasi beklentileri daha da karıştırırken, partinin ılımlı kanadını böldü.

18.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:46

başkan aday adaylarının yarıştığı ve ön seçimlerinin sonuçları siyasi beklentileri daha da karıştırırken, partinin ılımlı kanadını böldü. Bazıları, hiçbir adayın kesin bir zafer kazanmamasını, Mike 'ü seçim kampanyası için bir fırsat olarak değerlendiriyor



Haber Videosu

: Bloomberg'ün Sıradışı Seçim Stratejisi Demokratlar'ı Böldü
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler