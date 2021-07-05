Bloober Team Üç Yeni Oyun Üzerinde Çalışıyor
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Bloober Team Üç Yeni Oyun Üzerinde Çalışıyor

Bloober Team Üç Yeni Oyun Üzerinde Çalışıyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Geçen hafta Bloober Team, Konami ile stratejik bir işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Geçen hafta Bloober Team, Konami ile stratejik bir işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu. Avrupa Komisyonu'na göre Bloober Team şu anda üç oyun üzerinde çalışıyor. Bu üç oyun H2O, BLACK ve Dum Spiro olarak kodlanmıştır. ve evet, bunlardan biri yeni bir Silent Hill oyunu olabilir.

Bloober Team

Gördüğümüz gibi, H2O aslında Layers of Fear 3'tür. Bu yeni Layers of Fear oyunu, oyun sırasında yüksek düzeyde duygulara ve benzersiz, sürükleyici bir anlatıma sahip olacak. Önceki Layers of Fear oyunlarına bazı geri çağrılar olacak ve sonu, oyuncunun oyununu yansıtacak.

Öte yandan, BLACK, keşif, hayatta kalma ve dövüşün bir karışımı olan oynanışa sahip birinci şahıs bir oyundur. Oyunda uzaylılar, gizli ve göğüs göğüse dövüşün bir karışımı ve olgun bir hikaye yer alacak.

Son olarak, Dum Spiro yeni bir korku oyunu olacak. Hikaye 1941-44 yıllarında Polonyalı Yahudiler için kurulmuş bir 2. Dünya Savaşı gettosu olan Litzmannstadt Gettosu'nda geçecek. Bir dallanma planına ve kapsamlı bir kişilerarası ilişkiler sistemine sahip olmayı amaçlar.

Bu üç oyunla ilgili tüm ilginç detayları , ve bulabilirsiniz. ve bu bilgi doğrudan Avrupa Komisyonu'ndan geldiğinden, olabildiğince yasal.

Kaynak: Turkmmo

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