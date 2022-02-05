Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor

Tekmoloji - Teknoloji
 - Güncelleme:
Blizzard Duyurdu: Warcraft mobil oyunu geliyor

Blizzard, uzun zamandır beklenen Warcraft mobil oyununu doğruladı ve tarihini açıkladı.

Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla birçok oyun şirketi mobil sektörüne atılmış durumda.

Bir yıl önce bugün, yayıncı firma birden fazla ücretsiz Warcraft mobil oyununun geliştirme aşamasında olduğunu duyurmuştu.

Warcraft mobil geliyor, şimdilik adı belli olmayan yapım Activision-Blizzard'ın 2021 4. çeyrek raporunda yer alan 2022 planları arasında yer alıyor.

Blizzard, 2022 de birçok Warcraft içeriği geliştiriyor. Bunların arasında World of Warcraft ve Hearthstone için yeni içerikler ve mobil platformlar için Warcraft oyunu bulunuyor.

Warcraft Mobile, 2022'de Çıkacak!

Aktarılan bilgiye göre efsane MMORPG oyunu Warcraft Mobile, 2022 yılı içerisinde çıkacak.

Tekmoloji - Teknoloji

Warcraft, oyunlar, Mobil, Teknoloji, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title