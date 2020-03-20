Bleeding Edge'in Çıkış Fragmanı Yayınlandı
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İngiltere, Xbox One, Teknoloji

Bleeding Edge'in Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Ninja Theory stüdyosunun yeni oyunu Bleeding Edge, önümüzdeki hafta Salı günü PC ve Xbox One için satışa çıkıyor. Bu

20.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:33
Bleeding Edge'in Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Ninja Theory stüdyosunun yeni oyunu Bleeding Edge, önümüzdeki hafta Salı günü PC ve Xbox One için satışa çıkıyor. Buna özel olarak güzel bir çıkış fragmanı yayınlandı.

İngiltere menşeli geliştirici stüdyonun yeni oyunu, DmC: Devil May Cry, Enslaved: Odyssey to the West, Heavenly Sword ve Hellblade: Senua's Sacrifice ile karşılaştırıldığında epey farklı. Çünkü senaryo odaklı bir oyunun aksine dörde dört takım tabanlı bir dövüş oyunu oluyor.

İlk etapta on iki farklı karakter olacak ve bunlar Damage, Support ve Tank olmak üzere üç farklı sınıfa ayrılıyorlar. Karakterlerin arasında yerinden çıkabilen testere ağzı kolları olan Buttercup, elektrikli gitarıyla sololar atabilen Nidhoggr ve New York şehrinin en çok aranan suikastçısı Daemon gibi çok çılgın karakterler var ve yakın mesafede olduğu kadar uzak mesafede etkili olabiliyorlar. Oynayış tarzınıza yakın olan bir tanesini seçiyorsunuz ve sonrasında, sizi dur durak bilmeyen bir aksiyon bekleyecek. Amaç ise basit: Rakip takıma patronun kim olduğunu göstermek.

Oynanışta birlikten kuvvet doğar mantığına uygun olarak takım arkadaşlarınız ile sinerji oluşturabileceksiniz. Bu sayede düşmanlarınızı zamanda dondurabilmek, zihinlerini kontrol edebilmek ve roketlerin üzerinde dolaşabilmek gibi özel hareketler yapabileceksiniz.

Karakterinizin silahlarını ve yeteneklerini güçlendirebilmek mümkün olacak ama bunu normal oynayışınız ile elde edebileceğiniz sibernetik parçalar ile yapabileceksiniz.

Bunların dışında, savaştığınız arenadaki çevresel riskleri avantajınıza kullanabileceksiniz. Mesela düşmanlarınızı Buttercup karakterinin elektrikli testeresi ile rakibinizi yüksek voltaj yüklü tellere doğru veya Makutu karakterinin omzu ile yaptığı vuruşlar sayesinde tren raylarına doğru uçurabileceksiniz.

Oldukça eğlenceli zamanlar geçireceğinizin her halinden belli olduğu Bleeding Edge için Microsoft ve Ninja Theory tarafından yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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