Blazing Samurai Filmi

05.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:45

Bir Samuray olmak isteyen, hayalperest ve hırpalanmış bir köpek olan Hank (Michael Cera) tamamen kedilerin yaşadığı tuhaf topraklara gelir. İyi bir köpek olan Hank, çok kötü, hain, savaş gazisi Ika Chu'ya (Ricky Gervais) rastlar. Ika, farkında olmadan Hank'ı, Kakamucho kasabası için Samurai olmaya zorlar. Burada, Hank, Jimbo (Samuel L. Jackson) karşılaşır. Jimbo samimi bir şekilde, Hank'i kanatları altına alır ve Samurayın gerçekten ne demek olduğu öğretir. Bir kedi ve bir köpek arasındaki ilk gerçek arkadaşlığı kuran ikili, kötü Ika Chu'dan Kakamucho bölgesini kurtarmak için vahşi ve komik bir yolculuğa çıkarlar. Nihayetinde Hank gerçek bir Samuray olmanın ne anlama geldiğini öğrenmiştir.

Yönetmen: Chris Bailey, Mark Koetsier

Senaryo: Ed Stone, Nate Hopper, Mel Brooks

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Blazing Samurai

Yapımcı Firma: Blazing Productions

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 116 dk.

Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



Blazing Samurai Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com