Blazing Samurai Filmi
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Bir Samuray olmak isteyen, hayalperest ve hırpalanmış bir köpek olan Hank (Michael Cera) tamamen kedilerin yaşadığı tuhaf topraklara gelir. İyi bir köpek olan Hank, çok kötü, hain, savaş gazisi Ika Chu'ya (Ricky Gervais) rastlar. Ika, farkında olmadan Hank'ı, Kakamucho kasabası için Samurai olmaya zorlar. Burada, Hank, Jimbo (Samuel L. Jackson) karşılaşır. Jimbo samimi bir şekilde, Hank'i kanatları altına alır ve Samurayın gerçekten ne demek olduğu öğretir. Bir kedi ve bir köpek arasındaki ilk gerçek arkadaşlığı kuran ikili, kötü Ika Chu'dan Kakamucho bölgesini kurtarmak için vahşi ve komik bir yolculuğa çıkarlar. Nihayetinde Hank gerçek bir Samuray olmanın ne anlama geldiğini öğrenmiştir.
Yönetmen: Chris Bailey, Mark Koetsier
Senaryo: Ed Stone, Nate Hopper, Mel Brooks
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Blazing Samurai
Yapımcı Firma: Blazing Productions
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 116 dk.
Dağıtıcı Firma: Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com