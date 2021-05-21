Blaze Esports pAura transferini gerçekleştirdi!
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Blaze Esports pAura transferini gerçekleştirdi!

Blaze Esports pAura transferini gerçekleştirdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turkish Super Team olarak adlandırılan kadro artık tamam!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Blaze Esports pAura transferini gerçekleştirdi. Blaze Esports, VALORANT'a bomba gibi giriyor.

Geçtiğimiz saatlerde organizasyon bünyesine "russ"ı katmıştı. Bu transferin hemen ardından Blaze Esports bir bomba daha patlattı. Melih "pAura" Karaduran resmi olarak Blaze Esports takımında. Yaptığı transferlerle VALORANT'a bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan organizasyon 5. ve son oyuncu olarak pAura'yı transfer ettiğini duyurdu.

Başarılı oyuncu kişisel Twitter profilinden transfer sürecinde kendisine yardımcı olan Atahan Dikmen ve Bora Koçyiğit'e teşekkür etti. Buna ek olarak pAura, Team Heretics'deki takım arkadaşlarına da teşekkür etmeyi es geçmedi.

Playerbros ekibi olarak öncelikle Blaze Esports'u ve ardından organizasyona dahil edilen tüm oyuncuları kutluyor, gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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