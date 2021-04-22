Blaze Esports ESA Otomobil Kupası Şampiyonu oldu!
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Blaze Esports ESA Otomobil Kupası Şampiyonu oldu!

Blaze Esports ESA Otomobil Kupası Şampiyonu oldu!
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Blaze Esports Rocket League'de durdurulamıyor!

Rocket League'de aldığı başarılarla sürekli gündeme gelen Blaze Esports ESA Otomobil Kupası Şampiyonu oldu! Organizasyon şampiyonluğunu Twitter üzerinden yaptığı duyurdu.

Nisan Ayı Finallerinde yarışmaya hak kazanan takımlar ise şu şekildeydi:

WE DEM GIRLZ

fastPay Wildcats

Namaz Clan

Mortal Step Up 9

Mortal Step Up 8

Blaze Esports

V9

Hell Tiers

Karşılaşmalar sonunda ise finallere kalmayı başaran takımlar Blaze Esports ve fastPay Wildcats oldu. fastPay Wildcats'e karşı 1-0 önde başladığı BO7 serisini 4-2'lik sonuçla kazanan Blaze Esports, Nisan ayı şampiyonu oldu! Turnuvaya ikinci olarak veda eden fastPay Wildcats'i ise Namaz Clan üçüncü olarak takip etti.

Turnuvanın Mayıs ayı elemeleri ise 2 hafta sonra başlayacak. Eğer siz de elemelerde yer alıp büyük ödülün sahibi olmak istiyorsanız www.esaesports.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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