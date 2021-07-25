Blast Titans Büyük Finali başlıyor!
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Blast Titans Büyük Finali başlıyor!

Blast Titans Büyük Finali başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Espor'a başarılar dileriz!

Apex Legends severlere müjde! Temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Espor'un da bulunduğu Blast Titans Büyük Finali bugün başlıyor.

Qualifier ve Double Elimination etaplarının tamamlanmasıyla "Büyük Final"de savaşacak takımlar belli oldu. Blast Titans Double Elimination etabı dün tamamlandı ve "Büyük Final" biletini kapan 20 takım belli oldu. Arena'ya kalmayı başaran 20 takım arasında bir temsilcimiz de var. Apex Legends Türkiye dendiği zaman akla gelen ilk takımlardan biri olan 1907 Fenerbahçe Espor, büyük finale adını yazdırdı.

20.000 Euro ödül havuzlu turnuvanın son ayağı bugün başlıyor. Büyük Finale kalmayı başaran 20 takım ise şu şekilde:

Kungarna

Natus Vincere

789

Major Pushers

Game of Drones

New Esports

Orgless & Hungry

Morning Stars

Magicians

Top Dogs

Endeavour

Scarz EU

Aqualix

Myztro Gaming

Underrated

Fire Beavers

Flavor of the Month

Forg Gang

1907 Fenerbahçe Espor

Phoenix Legacy

Playerbros ekibi olarak temsilcimize büyük finallerde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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