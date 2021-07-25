Blast Titans Büyük Finali başlıyor!
Temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Espor'a başarılar dileriz!
Apex Legends severlere müjde! Temsilcimiz 1907 Fenerbahçe Espor'un da bulunduğu Blast Titans Büyük Finali bugün başlıyor.
Qualifier ve Double Elimination etaplarının tamamlanmasıyla "Büyük Final"de savaşacak takımlar belli oldu. Blast Titans Double Elimination etabı dün tamamlandı ve "Büyük Final" biletini kapan 20 takım belli oldu. Arena'ya kalmayı başaran 20 takım arasında bir temsilcimiz de var. Apex Legends Türkiye dendiği zaman akla gelen ilk takımlardan biri olan 1907 Fenerbahçe Espor, büyük finale adını yazdırdı.
20.000 Euro ödül havuzlu turnuvanın son ayağı bugün başlıyor. Büyük Finale kalmayı başaran 20 takım ise şu şekilde:
Kungarna
Natus Vincere
789
Major Pushers
Game of Drones
New Esports
Orgless & Hungry
Morning Stars
Magicians
Top Dogs
Endeavour
Scarz EU
Aqualix
Myztro Gaming
Underrated
Fire Beavers
Flavor of the Month
Forg Gang
1907 Fenerbahçe Espor
Phoenix Legacy
Playerbros ekibi olarak temsilcimize büyük finallerde başarılar diliyoruz!
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Kaynak: Playerbros