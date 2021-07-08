Blade Runner Anime Olarak İzleyiciyle Buluşuyor
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Blade Runner Anime Olarak İzleyiciyle Buluşuyor

Blade Runner Anime Olarak İzleyiciyle Buluşuyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Harrison Ford'un ana karakter olduğu Blade Runner'ın dünyasında geçen Blade Runner 2049'u birkaç yıl önce izleme şansı elde etmiş ve bu eşsiz eser karşısında bir kez daha büyülenmiştik. Blade Runner, şimdi anime dizi olarak tekrar izleyiciyle buluşuyor.

Harrison Ford'un ana karakter olduğu Blade Runner'ın dünyasında geçen Blade Runner 2049'u birkaç yıl önce izleme şansı elde etmiş ve bu eşsiz eser karşısında bir kez daha büyülenmiştik. Blade Runner, şimdi anime dizi olarak tekrar izleyiciyle buluşuyor. Blade Runner: Black Lotus adını alan dizinin seslendirme kadrosunda da bulunuyor.

13 bölümden oluşacak diziyi Shinji Aramaki ve Kenji Kamiyama yönetecek. Tam olarak film konseptiyle ilerleyip ilerlemeyeceği belli olmasa da Black Lotus'un seslendirme kadrosunda;

Elle rolüyle Jessica Henwick, Joseph rolüyle Will Yun Lee, Alani Davis rolüyle Samira Wiley, Niander Wallace Sr. rolüyle Brian Cox, Wallace Jr. rolüyle Wes Bentley, Marlowe rolüyle Josh Duhamel, Josephine Grant rolüyle Peyton List, Earl Grant rolüyle Stephen Root, Doc Badger rolüyle Barkhad Abdi, Senatör Bannister rolüyle Gregg Henry, Doktor M rolüyle Henry Czerny ve Hooper rolüyle Jason Spisak yer alacak.

Black Lotus'un konusuyla ilgili şimdilik detaylı bir bilgi bulunmuyor. Ama bu kez hikayenin içine politikacılar, bilim adamları, kara borsa satıcılarının da dahil edilmesi bekleniyor.  Dizi Adult Swim ve Crunchyroll ortak yapımı şeklinde hayata geçirilecek. Dizinin İngilizce versiyonunu Adult Swim, Japonca versiyonunu da Crunchyroll yayınlayacak.

2021 sonlarında izleyici karşısına çıkması beklenen animasyonuyla ilgili detaylı bilgilere 23 Temmuz'da düzenlenecek Comic-Con 2021 etkinliğinde bulabileceğiz.

Efsane filmin oyununun da geçtiğimiz yıllarda oyuncularla buluşacağı söylenmiş, fakat ciddi optimizasyon sorunlarıyla nedeniyle zorunda kalınmıştı.

Kaynak: Turkmmo

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