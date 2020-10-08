Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi TV'de ilk kez bu akşam saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanacak. 2 Oscar ödüllü filmi bu akşam izleyebilirsiniz. Peki Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı konusu nedir? Oyuncuları kimler? Saat kaçta ve hangi kanalda olacak?

TV'de ilk kez yayınlanan filmler vatandaşlar tarafından hep merak konusu olmuştur. Bu filmlerden birisi de Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmidir. Peki Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı saat kaçta olacak?

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ NEDİR?

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı (İngilizce: Blade Runner 2049), Denis Villeneuve tarafından yönetilen ve Hampton Fancher ile Michael Green tarafından senaryosu yazılan ABD yapımı neo-noir bilimkurgu filmi. 1982 tarihli Bıçak Sırtı filminin devamı niteliğindeki filmin başrollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford, yardımcı rollerinde ise Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista ve Jared Leto yer almaktadır. Film, 6 Ekim 2017'de 2D, 3D ve IMAX formatlarında vizyona girecek.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI KONUSU NE?

Başrollerinde Ryan Gosling ve Rick Deckard rolünde Harrison Ford'un boy göstereceği filmin kadrosunda kilit bir rol için Oscar ödüllü oyuncu Jared Leto da yer alıyor. Büyük yankı uyandıran 1982 yapımı Bıçak Sırtı filminin uzun zamandır beklenen devam halkası olan Blade Runner 2 bir kez daha Philip K. Dick'in romanından beyazperdeye uyarlanacak.

İlk filmin olaylarından otuz yıl sonra, Los Angeles Polis Teşkilatı'nın yeni bir Blade Runner'ı olan Memur K, toplumdan geriye kalanı kaosa sürükleme potansiyeline sahip, uzun zamandır üstü örtülü bir sırrı açığa çıkartır. K'in keşfi onu, Los Angeles Polis Teşkilatı'nın otuz yıldır kayıp olan eski bir Blade Runner'ını bulma görevine iter.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ NE ZAMAN?

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi 8 Ekim Perşembe günü Show TV 'de ekranlara gelecek.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı filmi bu akşam saat 20:00'da TV'de ilk kez Show TV'de ekranlara gelecek.

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI FİLMİ OYUNCULARI

Ryan Gosling - LAPD Officer K

Harrison Ford - Rick Deckard

Ana de Armas - Joi

Sylvia Hoeks - Luv

Robin Wright - Lieutenant Joshi

Mackenzie Davis - Mariette

Dave Bautista - Sapper Morton

Jared Leto - Niander Wallace

Edward James Olmos - Gaff

Barkhad Abdi - Bilim insanı

Carla Juri

Lennie James

David Dastmalchian

Hiam Abbass