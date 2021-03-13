BLACKPİNK Rose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?

Güney Kore'nin ünlü K-pop gruplarından biri olan Blackpink grubundan Rose, geçtiğimiz aylarda yeni bir şarkı çıkardı. On The Ground Türkiye'de oldukça dinlenme aldı. BLACKPİNK Rose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?

Türkiye'de son dönemlerde K-pop dinlenmesi bir hayli arttı. K-pop'ta Türkiye'de en çok tanınan gruplardan biri olanBlackpink Rose On The Ground sözleri merak ediliyor. Melodisiyle hoş bir tınıya sahip olan Rose On The Ground sözleri nedir? sevenleri araştırıyor. İşteBlackpinkRose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?

BLACKPİNK ROSE ON THE GROUND SÖZLERİ! ON THE GROUND SÖZLERİ NEDİR?

Hayatım sihirli gibi harika görünüyordu

Eskiden bir minderim ve üzerinde delik olan bir duvarım vardı

Onu isterken

Birden ona sahip olmak komik

Altının sadece bir plastik olduğunu anlıyorsun

Her gün her gece

Seni ve kendimi tekrar düşünüyorum

Her gün her gece

Hayatım boyunca çalıştım

Sadece fark edilmek için sadece beğenilmek için

Bana bak asla gözden düşmeyeceğim

Hayatım boyunca çalıştım

Sadece uçmak için sadece farkına varmak için

İhtiyacım olan her şey

İhtiyacım olan her şey yerde

Yerde

İhtiyacım olan her şey yerde

Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Evet yukarı çıkan aşağı inmeli)

Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Zamanın azalıyor)

Dünyam telaşlıymış gibi görünüyor

Ama kafamda sesinle uyanıyorum

Ve bir mesaj göndermeye çalışıyorum

Ve sensiz olduğum her dakika pişmanlık duyduğumu bilmeni isterim

Her gün her gece

Seni ve kendimi tekrar düşünüyorum

Her gün her gece

Hayatım boyunca çalıştım

Sadece doğru olmak için sadece beğenilmek için

Bana bak asla aşağı inmeyeceğim

Hayatım boyunca çalıştım

Sadece uçmak için sadece farkına varmak için

İhtiyacım olan her şey

İhtiyacım olan her şey yerde

Yerde

İhtiyacım olan her şey yerde

Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Evet yukarı çıkan aşağı inmeli)

Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Zamanın azalıyor)

Ben bulutların üstündeyim

Ve şimdi başardığımı söylüyorlar

Ama anladım

İhtiyacım olan her şey yerde

Sadece evinin yanından arabayla geçtim

Şimdi senden çok uzaktayım

Ama anladım

İhtiyacım olan her şey

İhtiyacım olan her şey yerde

Yerde

İhtiyacım olan her şey yerde

Hayır ama yine de beni duymuyorlar

Yerde

Hayır ama yine de beni duymuyorlar

İhtiyacım olan her şey yerde