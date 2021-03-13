BLACKPİNK Rose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?
Güney Kore'nin ünlü K-pop gruplarından biri olan Blackpink grubundan Rose, geçtiğimiz aylarda yeni bir şarkı çıkardı. On The Ground Türkiye'de oldukça dinlenme aldı. BLACKPİNK Rose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?
Türkiye'de son dönemlerde K-pop dinlenmesi bir hayli arttı. K-pop'ta Türkiye'de en çok tanınan gruplardan biri olanBlackpink Rose On The Ground sözleri merak ediliyor. Melodisiyle hoş bir tınıya sahip olan Rose On The Ground sözleri nedir? sevenleri araştırıyor. İşteBlackpinkRose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?
BLACKPİNK ROSE ON THE GROUND SÖZLERİ! ON THE GROUND SÖZLERİ NEDİR?
Hayatım sihirli gibi harika görünüyordu
Eskiden bir minderim ve üzerinde delik olan bir duvarım vardı
Onu isterken
Birden ona sahip olmak komik
Altının sadece bir plastik olduğunu anlıyorsun
Her gün her gece
Seni ve kendimi tekrar düşünüyorum
Her gün her gece
Hayatım boyunca çalıştım
Sadece fark edilmek için sadece beğenilmek için
Bana bak asla gözden düşmeyeceğim
Hayatım boyunca çalıştım
Sadece uçmak için sadece farkına varmak için
İhtiyacım olan her şey
İhtiyacım olan her şey yerde
Yerde
İhtiyacım olan her şey yerde
Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Evet yukarı çıkan aşağı inmeli)
Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Zamanın azalıyor)
Dünyam telaşlıymış gibi görünüyor
Ama kafamda sesinle uyanıyorum
Ve bir mesaj göndermeye çalışıyorum
Ve sensiz olduğum her dakika pişmanlık duyduğumu bilmeni isterim
Her gün her gece
Seni ve kendimi tekrar düşünüyorum
Her gün her gece
Hayatım boyunca çalıştım
Sadece doğru olmak için sadece beğenilmek için
Bana bak asla aşağı inmeyeceğim
Hayatım boyunca çalıştım
Sadece uçmak için sadece farkına varmak için
İhtiyacım olan her şey
İhtiyacım olan her şey yerde
Yerde
İhtiyacım olan her şey yerde
Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Evet yukarı çıkan aşağı inmeli)
Hayır ama yine de beni duymuyorlar (Zamanın azalıyor)
Ben bulutların üstündeyim
Ve şimdi başardığımı söylüyorlar
Ama anladım
İhtiyacım olan her şey yerde
Sadece evinin yanından arabayla geçtim
Şimdi senden çok uzaktayım
Ama anladım
İhtiyacım olan her şey
İhtiyacım olan her şey yerde
Yerde
İhtiyacım olan her şey yerde
Hayır ama yine de beni duymuyorlar
Yerde
Hayır ama yine de beni duymuyorlar
İhtiyacım olan her şey yerde