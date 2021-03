BLACKPİNK Rose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?

Güney Kore'nin ünlü K-pop gruplarından biri olan Blackpink grubundan Rose, geçtiğimiz aylarda yeni bir şarkı çıkardı. On The Ground Türkiye'de oldukça dinlenme aldı. BLACKPİNK Rose On The Ground sözleri! On The Ground sözleri nedir?