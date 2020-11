Blackpink - Around The World şarkısı ne zaman, saat kaçta çıkacak? 'Around The World' şarkı sözleri nelerdir?

Güney Koreli müzik grubu Blackpink yeni şarkısı "Around The World" ile gündeme geldi. Şarkının ön izleme fragmanı yani teaser'ı dün Youtube'da yayınlandı. Ön izlemesi 2 milyon civarı izlenme aldı. Peki Around The World şarkısının gerçeği ne zaman çıkacak? Around The World sözleri nelerdir?