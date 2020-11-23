Blackpink - Around The World şarkısı ne zaman, saat kaçta çıkacak? 'Around The World' şarkı sözleri nelerdir?
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Blackpink - Around The World şarkısı ne zaman, saat kaçta çıkacak? 'Around The World' şarkı sözleri nelerdir?

23.11.2020 14:45 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:49
Blackpink - Around The World şarkısı ne zaman, saat kaçta çıkacak? 'Around The World' şarkı sözleri nelerdir?

Güney Koreli müzik grubu Blackpink yeni şarkısı "Around The World" ile gündeme geldi. Şarkının ön izleme fragmanı yani teaser'ı dün Youtube'da yayınlandı. Ön izlemesi 2 milyon civarı izlenme aldı. Peki Around The World şarkısının gerçeği ne zaman çıkacak? Around The World sözleri nelerdir?

Dünyaca ünlü Blackpink grubu yeni şarkısını çıkarttı. Şarkının henüz fragmanı yayınlandı. Fakat önümüzdeki günlerde gerçek versiyonunun çıkması bekleniyor. Peki Around The World şarkısının sözleri nelerdir?

BLACKPINK NEDİR?

Blackpink, 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Grup 8 Ağustos 2016 tarihinde "Boombayah" ve "Whistle" isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albüm ile çıkışını yapmıştır. Eylül 2019 itibarıyla BLACKPINK, YouTube'da en çok abonesi olan müzik grubudur. Coachella festivaline katılan ilk kadın K-Pop grubudur. Dua Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez ve Cardi B ile düet yapan ilk K-pop grubudur.

BLACKPINK 'AROUND THE WORLD' ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Henüz şarkının tamamı çıkmadığı için sözleri de bilinmiyor. Şarkının önümüzdeki günlerde çıkması beklenmektedir. Youtube'dan teaser fragmanını izleyebilirsiniz.

- Sözleri henüz çıkmadı!

BLACKPINK 'AROUND THE WORLD' ŞARKISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şarkının çıkış tarihi önümüzdeki günlerde olacak fakat çıkış günü hakkında bir bilgi paylaşılmamış. Bunun yerine şarkının çıkış saati paylaşılmış. Blackpink'in yeni çıkacak şarkısı Kore saatine göre 14:00 'da çıkacaktır. İstanbul saatine göre ise 08:00 'da çıkacaktır. Yani şarkı sabah saat 8'de çıkacak. Fakat hangi gün çıkacak henüz o kesinleşmedi.

Blackpink - Around The World şarkısı ne zaman, saat kaçta çıkacak? 'Around The World' şarkı sözleri nelerdir?

Ama cuma günü çıkabilir. Çünkü BTS grubunun şarkısı da aynı şekilde bu günlerde fragmanı yayınlamıştı. Sonrasında Cuma günü aynı saatte Youtube'a yüklenmişti. Burada da o şekilde bir tarife olabilir.

Ayrıca fragmana dikkatli bakılırsa İstanbul saatinin arka plandaki resminde cami var. Bu cami büyük ihtimalle Sultanahmet Camisi veya Ayasofya Camisi olabilir.

ŞARKININ ADI NE ANLAMA GELİYOR?

Şarkının adı normalde Türkçe olarak "Dünya Çapında" demektir. Yani "Around The World" dünya çapında anlamına geliyor. Ama buradaki isim şarkının gerçek ismi mi olacak o da henüz belli değil. Fragmanda izlediğimiz kadarıyla İstanbul için saay 08:00 'da şarkı yüklenecek. Fakat günü hakkında bilgi verilmemiş.

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