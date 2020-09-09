Black Panther film oyuncuları kimler? Black Panther konusu nedir? Black Panther serileri nelerdir? Black Panther oyuncusu neden vefat etti?
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Black Panther film oyuncuları kimler? Black Panther konusu nedir? Black Panther serileri nelerdir? Black Panther oyuncusu neden vefat etti?

Senaryosu, oyuncuları ve çekim açıları ile Black Panther konusu nedir? Black Panther oyuncuları kimler? Black Panther serileri nelerdir?

Black Panther film oyuncuları kimler? Black Panther konusu nedir? Black Panther serileri nelerdir? Black Panther oyuncusu neden vefat etti?
09.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.09.2020 16:13

2018 yılında vizyona giren Black Panther, seyircisini büyülemeyi başardı. Vizyona girdiği dönemden itibaren sevilen Black Panther filmi konusu nedir? Black Panther oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde yer almaktadır.

BLACK PANTHER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının ölümünden sonra Wakanda Kralı olan T'Challa, hakkı olan tahta sahip çıkmak için izole yaşayan ancak teknolojik açıdan ileri seviyede olan halkına geri döner. Ancak güçlü bir eski düşman yeniden ortaya çıktığında, T'Challa'nın yeterliliği, Wakanda'nın ve tüm dünyanın kaderini tehlikeye atan korkunç bir çatışmaya girince test edilir. İhanet ve tehlike ile karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek, halkının güvenliğini ve yaşam biçimini korumak için müttefiklerini toplamalı ve gücünü serbest bırakmalıdır.

Black Panther film oyuncuları kimler? Black Panther konusu nedir? Black Panther serileri nelerdir? Black Panther oyuncusu neden vefat etti?

BLACK PANTHER OYUNCULARI KİMLER?

Daniel Kaluuya

Lupita Nyong'o

Forest Whitaker

Martin Freeman

Angela Bassett

Michael B. Jordan

Andy Serkis

Chadwick Boseman

Danai Gurira

Letitia Wright

Winston Duke

CHADWICK BOSEMAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Boseman'a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız.

Black Panther filmindeki Kral T'Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu" ifadelerine yer verildi.

Kanser ile mücadele eden Chadwick Boseman'ın hayatını kaybetmesine ilişkin ABD basınına açıklamada bulunan yapımcı Nicki Fioravante, Los Angeles'te yaşayan Boseman'ın hastalığının bir süredir 4. seviyeye ulaştığını ve son anlarını ailesiyle beraber geçirdiği belirtti.

Black Panther film oyuncuları kimler? Black Panther konusu nedir? Black Panther serileri nelerdir? Black Panther oyuncusu neden vefat etti?
Black Panther film oyuncuları kimler? Black Panther konusu nedir? Black Panther serileri nelerdir? Black Panther oyuncusu neden vefat etti?

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