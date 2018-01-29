BJK Porto özet - Beşiktaş 1 - 1 Porto maçı özeti ve Şampiyonlar Ligi golleri

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ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu''nda yarın Portekiz''in Porto takımıyla yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, mücadelenin son hazırlığını BJK Nevzat Demir Tesisleri''nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde tam kadro gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı oyuncular, 15 dakikası basın mensuplarına açık olan bölümde ısınma, istasyon ve pas çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin, basına kapalı bölümde mücadelenin taktiği üzerinde durduğu bildirildi.

MAÇIN HAKEMİ İSPANYOL

UEFA''nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şampiyonlar Ligi''nde Beşiktaş ile Porto arasında 21 Kasım Salı günü saat 20.00''de Vodafone Park''ta oynanacak karşılaşmada Antonio Mateu Lahoz görev alacak. Karşılaşmada aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar da yardımcı hakem olarak yer alacak.

Diego Barbero Sevilla''nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi''nde Beşiktaş''ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı.