Bizim Toptan '6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu Yayımladı

Türkiye’nin en büyük ve en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, sektörde öncü olmayı hedeflediği sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını duyurdu. Bu yıl 6’ncısını ‘Bağımsız Güvence Beyanı’ ile yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, sürdürülebilir tarım, sorumlu tedarik zinciri ve fırsat eşitliğiyle ilgili çalışmalar paylaşıldı. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Attığımız tüm adımlarda paydaşlarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş etiği sorumluluklarını en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin en büyük ve en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, sektörde öncü olmayı hedeflediği sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını duyurdu. Bu yıl 6'ncısını 'Bağımsız Güvence Beyanı' ile yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu'nda, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, sürdürülebilir tarım, sorumlu tedarik zinciri ve fırsat eşitliğiyle ilgili çalışmalar paylaşıldı. Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, "Attığımız tüm adımlarda paydaşlarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş etiği sorumluluklarını en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'yla çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki öncü çalışma ve projelerini kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl 6.sı hazırlanan rapor, ilk kez bağımsız güvence hizmetiyle verilerin güvenliği açısından denetlendi ve 'Bağımsız Güvence Beyanı' ile yayımlandı.

Yıldız Holding'in "Bu Dünya Bizim" anlayışını takip ederek 'İsrafsız Şirket' modelini benimseyen Bizim Toptan, sahip olduğu değer zinciri kapsamında yeşil enerji kaynaklarına yatırımdan ambalaj ve atık yönetimine, sürdürülebilir tarıma destek olan ürünlerden sorumlu tedarik zinciri optimizasyonuna, İSG (İş sağlığı ve güvenliği) çalışmalarından fırsat eşitliği konularına kadar sürdürülebilirlik yol haritası çerçevesindeki çalışmalarını duyurdu.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE YATIRIM VE ÇEVREYE KATKI

Bizim Toptan, sürdürülebilirlik odak alanlarını "Doğanın Geleceği İçin Çalışmak", "Paydaşlarla Güçlenmek" ve "Geleceğe İlham Vermek" başlıkları altında belirlerken, doğayı korumak ve kaynakları sürdürülebilir şekilde kullanmak için sektöre öncülük yapan projeler yürütüyor. Şirket, 2022 yılından itibaren kademeli olarak yenilenebilir enerjiye geçiş planı kapsamında ilk adımını, Gebze'deki mağazasının çatısına kurduğu Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile attı. Bu projeyle Gebze'deki mağazada tüketilen enerjinin yüzde 107'si temiz kaynaktan karşılanıyor.

Bizim Toptan, ambalajlama süreçlerinde gıda güvenliği ve kalitesinden ödün vermeden öz markalı ürünlerini önceliklendirerek sürdürülebilir ambalaj uygulamaları da yürütüyor. 'Ambalaj Envanter Çalışması' ve 'Ambalaj Azaltım Eylem Planı' doğrultusunda ambalaj tüketiminin azaltılması, inceltimi ve geri dönüştürülebilir materyalden ambalaj üretimini hedefleyen projeler geliştiriyor. Türkiye'nin 81 iline ürün dağıtımı gerçekleştiren şirket, dağıtım operasyonlarında rota optimizasyonu ile karbon ayak izini de azaltıyor. Geçen sene bu çalışmalar sayesinde yoldan 437 bin km tasarruf edilerek 63 ton karbon emisyonunun önüne geçildi.

Bizim Toptan 'Sürdürülebilir Tarım İlkesi' kapsamında Türkiye'deki tarım ve çiftçiliğe katkıda bulunarak küresel gıda krizi ortamında yerel tarımı ve kalkınmayı destekliyor, yerli tohum kullanımı ve yerli üretimden elde edilen mahsulleri daha az taşıma ve daha düşük çevresel etkiyle, sürdürülebilir uygulamalar kapsamında müşterilerle buluşturuyor. Ata tohumu ile üretilen bakliyat ve pirinç serisi 'Ülker Bizim Topraklardan' ile yerel tarıma katkı sağlayarak yerli tohum kullanımını teşvik ediyor.

Bizim Toptan, gıda israfını önleme çalışmaları kapsamında mağazalarında satış vasfını kaybetmiş olan 8 ton ürünün hayvan yemine dönüştürülmesine katkı sağlarken hem gıda israfının önüne geçti, hem de sera gazı salımını düşürdü. 136 mağazasında sıfır atık sertifikası bulunan Bizim Toptan'ın atık yönetimi konusunda da geri dönüşüm projeleri, atık azaltma programları ve sıfır atık hedefleri bulunuyor. Tedarik zincirinde de çevresel etkiyi azaltmaya odaklanan şirket, bu kapsamda, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi konusunda çalışmalar yapıyor.

TÜM PAYDAŞLAR İÇİN DEĞER YARATILIYOR

Bizim Toptan 2022 yılında çalışanları için stratejik yönetim aracı OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar – Objective Key Results) sistemine geçişi sağlayarak performans yönetimi süreçlerini çok daha verimli hale getirdi. Şirket, müşteri odaklı pazarlama yaklaşımıyla yapay zeka destekli modeller vasıtasıyla müşterilerin dijitalde alışveriş deneyiminin iyileşmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması için çalışıyor. Öte yandan geleneksel esnaf kültürünü modern marketçilik anlayışı ile buluşturan Seç Market iş modeliyle de esnaf ve müşteriler için uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyor.

KAPSAYICI İŞ ORTAMIYLA KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

Bizim Toptan, kapsayıcı ve eşitlikçi iş ortamı yaratma çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosu 10 ve üzeri olan mağazalarında kadın çalışan sayısını artırmak adına hedefleri bulunan Bizim Toptan, bu konudaki performansını da düzenli olarak takip ederek yukarı taşımayı amaçlıyor. Seç Marketler de hızla artan kadın iş ortağı sayısıyla ve bu alanda başlattığı "Gücünle Gülümse" projesiyle kadın girişimciliğini destekliyor.

BALCI: GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZE ODAKLANDIK"

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı, yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilirliğe işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak baktıklarını belirterek, "Yatırımlarla büyürken faaliyetlerimizi tüm dünyaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızın bilinciyle yürütüyoruz. Bağlı bulunduğumuz Yıldız Holding'in "Bu Dünya Bizim" anlayışını ve "İsrafsız Şirket" modelini benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesindeki çalışmalarımızla Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Bizim Toptan olarak katkı sağlıyoruz. Attığımız tüm adımlarda paydaşlarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş etiği sorumluluklarını en üst seviyede uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Başarıyı yalnızca finansal çıktılara indirgemediklerini ifade eden Balcı, "Sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilirlik hedefleri ile desteklenmeyen başarıların kalıcı olmadığına inanıyorum. Müşteri ve çalışan memnuniyetinin de başarı bileşenlerinin en önemli parçalarından biri olduğunu bilerek tüm süreçlerimizde insanı merkeze alıyoruz. Bizim Toptan olarak her bir çalışanımız ve tüm iş ortaklarımız ile faaliyetlerimizi çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve en yüksek kalitede tutmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

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