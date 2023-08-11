Bizim Toptan'ın 2023 İlk 6 Aylık Sonuçları Açıklandı

Bizim Toptan, 2023 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirketin satış gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 oranında artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Şirket yıl sonu büyüme hedefini ise yüzde 60-70 aralığına yükseltti.

Bizim Toptan, 2023 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirketin satış gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 oranında artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Şirket yıl sonu büyüme hedefini ise yüzde 60-70 aralığına yükseltti.

Bizim Toptan, yılın ilk yarısında açtığı 1 yeni mağaza ve deprem nedeniyle kapatılan 2 mağazası sonrasında 179 mağazadan oluşan geniş şube ağıyla faaliyet gösterirken, SEÇ Market mağazalarının sayısı ise 2 bin 604'e yükseldi. Bizim Toptan, SEÇ Market iş ortaklığı modeliyle perakende kanalında büyürken EDT kanalındaki müşteri portföyünü genişletti.

BALCI: MAĞAZA AĞIMIZI GENİŞLETMEYİ VE İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısında yaşadığımız büyük zorluklara rağmen büyümemizi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürdük. EDT ve perakende kanalında aktif müşteri sayımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. SEÇ Market ağımızı genişleterek esnafımızla büyüdük. Deprem bölgesinde kesintisiz tedarik için çalışmaya devam ediyoruz. Her aksiyonumuzun odağında müşterilerimiz bulunuyor. Müşterilerimize daima daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda dijital altyapımızı çağın gerekleri ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyoruz. Ülkemize daima hizmet bilinciyle çalışarak; mağaza sayımızı artırmayı, ürün ve hizmetlerimizi aralıksız şekilde ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmayı sürdüreceğiz."