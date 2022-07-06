Bizim Toptan Bartın'da da hizmet vermeye başladı

Türkiye'nin bir numaralı organize toptan marketi Bizim Toptan, yeni mağazasıyla Bartın'da hizmet vermeye başladı. Bartın'daki ilk mağazasını Merkez'de açan Bizim Toptan, müşterilerine kaliteli ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, Bartın Merkez'deki modern ve konforlu mağazasıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Dijital kanallardan verilen siparişlerin istenilen gün ve saatte mağazadan teslim alınmasını sağlayan "Tıkla Gel Al" dijital sipariş hizmetini Bartın'daki yeni mağazasında da kullanıma sunan Bizim Toptan, bu sayede müşterilerine daha hızlı ve konforlu bir alışveriş imkanı sağlıyor. Bizim Toptan'ın profesyonel satış destek ekibi PROSAF da Bartın mağazasını merkez alarak, kurumsal müşteriler, restoran ve oteller ile akaryakıt istasyonu marketleri gibi ev dışı tüketim noktalarına hizmet veriyor.

Bizim Toptan, 71 ilde 174 satış noktasıyla önümüzdeki dönemde de Türkiye için katma değer yaratmaya, tedarikçilerinin ve müşterilerinin yanında olmaya devam edecek. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi