Bizim Toptan, yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü

Türkiye'nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Şirketin satış gelirleri yüzde 72,5 oranında artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Yıl sonu büyüme hedefi yüzde 60-70 aralığına yükseltildi.

Türkiye'nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, çoklu kanal stratejisi ve güçlü dijital altyapısıyla yılın ilk yarısında da büyümesini sürdürdü. Bizim Toptan yıl sonu büyüme hedeflerini yükseltti.

Türkiye'nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2023 yılı ilk 6 aylık sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. 2023'ün ilk yarısında teknolojik altyapısı, geniş mağaza ağı ve SEÇ Market ile mevcut müşteri sayısını artırarak istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bizim Toptan'ın satış gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,5 oranında artarak 9,5 milyar TL'ye ulaştı. Şirket yıl sonu büyüme hedefini ise yüzde 60-70 aralığına yükseltti.

Çok kanallı satış stratejisi kapsamında hem EDT hem perakende müşterilerine kaliteli ürünleri en uygun fiyata ulaştırmayı hedefleyen Bizim Toptan, mağaza yatırımlarıyla pazardaki güçlü konumunu devam ettirdi. Bizim Toptan, yılın ilk yarısında açtığı 1 yeni mağaza ve deprem nedeniyle kapatılan 2 mağazası sonrasında 179 mağazadan oluşan geniş şube ağıyla faaliyet gösterirken, SEÇ Market mağazalarının sayısı ise 2 bin 604'e yükseldi. Bizim Toptan, SEÇ Market iş ortaklığı modeliyle perakende kanalında büyürken EDT kanalındaki müşteri portföyünü genişletti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede en çok ihtiyaç duyulan gıda ürünlerinin depremzedelere kesintisiz olarak ulaşması için ek önlemler alan Bizim Toptan, İskenderun'da kurduğu çadır mağaza sayesinde acil ve günlük ihtiyaçların karşılanmasına destek oluyor. Güçlü lojistik ağı ile Bizim Toptan, Denizli'de açtığı depo ile de tedarik zincirinin devamlılığını sağlıyor.

HÜSEYİN BALCI: "MAĞAZA AĞIMIZI GENİŞLETMEYİ VE İSTİKRARLI BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ."

Bizim Toptan CEO'su Hüseyin Balcı ilk yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi: "Yılın ilk yarısında yaşadığımız büyük zorluklara rağmen büyümemizi ve mağaza ağımızı genişletmeyi sürdürdük. EDT ve perakende kanalında aktif müşteri sayımızı artırdık ve artırmaya devam ediyoruz. SEÇ Market ağımızı genişleterek esnafımızla büyüdük. Deprem bölgesinde kesintisiz tedarik için çalışmaya devam ediyoruz. Her aksiyonumuzun odağında müşterilerimiz bulunuyor. Müşterilerimize daima daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda dijital altyapımızı çağın gerekleri ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendiriyoruz. Ülkemize daima hizmet bilinciyle çalışarak; mağaza sayımızı artırmayı, ürün ve hizmetlerimizi aralıksız şekilde ülkemizin dört bir köşesine ulaştırmayı sürdüreceğiz."

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI HAKKINDA

2001 yılında kurulan Bizim Toptan Satış Mağazaları, 71 ilde 179 mağazasıyla Cash & Carry (Organize Toptan Ticaret) sektöründe mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın firmadır. Bizim Toptan, müşterilerine tüketici nezdinde bilinirliği yüksek çok-uluslu ve uluslararası markaların yanı sıra kendi özel markalarının da dahil olduğu yaklaşık 8 bin ürünün satışını gerçekleştirmektedir. Dijital yatırımlarıyla altyapısını sürekli geliştiren ve müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Bizim Toptan, PROSAF operasyonuyla da ev dışı tüketim müşterilerine "yerinde teslim" hizmeti sunmaktadır. Halka açık bir şirket olan Bizim Toptan'ın hisseleri Borsa İstanbul'da BIZIM koduyla işlem görmektedir.

ADVERTORIAL YAYIN