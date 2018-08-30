BERLİN'deki Fransız Friedrichstadt Kilisesi'nde düzenlenen teslim törenine, Herero ve Nama adlı yerli halkın temsilcileri, Namibya Kültür Bakanı Katrina Hanse-Himarwa, Almanya adında Dışişleri Bakanlığı nezdinde kültürden sorumlu Devlet Bakanı Michelle Müntefering ve davetliler katıldı.

Dini törenin ardından yapılan devlet töreninde konuşan Müntefering, Alman ordusunun 1904-1908 yıllarında işlediği soykırıma değinerek, bu olayın insanlarda derin yaralar açtığını, o dönemi hatırlayarak bu yaraların iyileşmesini istediklerini belirtti.

Müntefering, on binlerce Herero ve Nama halkının Alman ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin 'af dilediğini' ifade etti.

NAMİBYALI BAKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Namibya Kültür Bakanı Hanse-Himarwa da Müntefering'in gösterdiği sıcak davranışından dolayı teşekkür ederek, Almanya'nın işlediği soykırım konusunda Almanya'nın üst makamlarından özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

'İLK' OLARAK KABUL EDİLMELİ

Törende konuşan Protestan Kilisesi Piskoposu Petra Bosse-Huber, Herero ve Nama halklarına yapılan katliamın sürekli hatırlanması isteyerek, bu katliamın 20'nci yüzyılın soykırımı olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Herero temsilcilerinden Vekuii Rukoro da Almanya'nın sorumluluk almayı öğrenmesi gerektiğini belirterek, Almanya'nın yüz yıl önce işlenen acımasızlığı ciddiye almadığını belirtti.

New York'da Almanya'nın soykırım için tazminat ödemesi konusunda dava açan Rukoro "Bizim orada buna soykırım diyorlar" dedi.

DIŞARDA PROTESTO ETTİLER

Törene katılamayan bir grup ise kilisenin dışında protesto düzenledi. Grup, Almanya'nın soykırım için tazminat ödemesini istedi. Arasında 19 kafatası ve 5 iskeletin de yer aldığı 27 kemik Namibya hükümetine teslim edildi. Kemiklerin yarın uçakla Namibya'nın başkenti Windhoek'e götürüleceği, yarın da devlet törenin düzenlenmesinin ön görüldüğü bildirildi.

'BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR' İÇİN GETİRİLMİŞTİ

Almanya 2011 ve 2014 yıllarında da Namibya hükümetine 52 kafatası ve 3 iskelet teslim etmişti. Kemikler yüz yıl önce 'bilimsel araştırmalar' için Almanya'ya getirilmişti. Bugünkü Namibya topraklarında yer alan Alman Güneybatı Afrikasında 1904-1908 yıllarında Alman General Lothar von Trotha'nın emriyle katliam yapıldığı ve bunun Herero nüfusunun büyük çoğunluğunun ve Nama nüfusunun yarısının yok olmasına sebep olduğu ifade ediliyor.