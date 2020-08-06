Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne? ATV ekranlarında yayınlanan Türk Film kuşağı sürmeye devam ediyor. 2015 yılında çekilen ve geniş oyuncu kadrosuna sahip Bizim Hikaye Filmi televizyon seyircisini bekliyor.

Bizim Hikaye Filmi 1980 darbesinde haksız yere hüküm giyen insanların darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını anlatan konusu ile etki altında bırakmaktadır. BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI Cansel Elçin Sera Tokdemir Haluk Piyes İbrahim Kendirci Erdinç Gülener Çiğdem Batur Naz Elmas Burcu Kıratlı Ahmet Mekin Şebnem Dilligil Ayşen İnci Damla Ersan Safa Derici BİZİM HİKAYE FİLM KONUSU Tutunacak hiçbir dalı olmayan adamın hayata karşı tek başına kalan adam ve çocukları ile tek başına kalmış kadının hikayesini anlatıyor.Darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını koparmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.