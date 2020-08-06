Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne?
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Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne?

ATV ekranlarında yayınlanan Türk Film kuşağı sürmeye devam ediyor. 2015 yılında çekilen ve geniş oyuncu kadrosuna sahip Bizim Hikaye Filmi televizyon seyircisini bekliyor.

Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne?
06.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:27

Bizim Hikaye Filmi 1980 darbesinde haksız yere hüküm giyen insanların darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını anlatan konusu ile etki altında bırakmaktadır.

Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne?

BİZİM HİKAYE FİLMİ OYUNCULARI

Cansel Elçin

Sera Tokdemir

Haluk Piyes

İbrahim Kendirci

Erdinç Gülener

Çiğdem Batur

Naz Elmas

Burcu Kıratlı

Ahmet Mekin

Şebnem Dilligil

Ayşen İnci

Damla Ersan

Safa Derici

Bizim Hikaye Filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Bizim Hikaye Filmi konusu ne?

BİZİM HİKAYE FİLM KONUSU

Tutunacak hiçbir dalı olmayan adamın hayata karşı tek başına kalan adam ve çocukları ile tek başına kalmış kadının hikayesini anlatıyor.Darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını koparmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

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