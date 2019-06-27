Bize Müsaade Filmi

Bize Müsaade, çekeceği yeni filmine mekan bakmak için akıl hastanesine giden ve burada yaşadığı türlü yanlış anlamalar sonucu dışarı çıkamayan bir yönetmenin başına gelenleri konu ediniyor.



Yönetmen: Giray Altınok

Senaryo: Giray Altınok

Oyuncular: Giray Altınok, Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Elit Andaç Çam, Deniz Karaoğlu, Ali Düşenkalkar

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Bize Müsaade

Yapımcı Firma: Hann Medya

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 30.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com