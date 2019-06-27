Bize Müsaade Filmi
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Bize Müsaade, çekeceği yeni filmine mekan bakmak için akıl hastanesine giden ve burada yaşadığı türlü yanlış anlamalar sonucu dışarı çıkamayan bir yönetmenin başına gelenleri konu ediniyor.
Yönetmen: Giray Altınok
Senaryo: Giray Altınok
Oyuncular: Giray Altınok, Fırat Albayram, Sami Aksu, Fatih Al, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Elit Andaç Çam, Deniz Karaoğlu, Ali Düşenkalkar
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Bize Müsaade
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 30.08.2019
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Kaynak: InterSinema.com
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