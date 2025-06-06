Bizans Oyunları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizans Oyunları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizans Oyunları filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizans Oyunları konusu nedir, Bizans Oyunları oyuncuları kimler ve Bizans Oyunları özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZANS OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güney Amerika'nın sıcağı Mayalar'ın canına tak ettirir ve taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu'ya göç etmeye karar verirler. Bağcılar civarına yerleşen Mayalar, Türk boyları ile kaynaşır ve Güney Amerika'nın tekniğini Anadolu'nun kültürüyle birleştirirler. Ama kısa zamandaki bu yükselişleri komşuları olan Bizans'ın dikkatini çeker. Barışsever Bizans Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranıdır ama imparatorluk içerisinde karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris'in entrikalarına engel olamaz. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de "yalnızlık Allah'a mahsus" deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar'ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA'lara dönüşecektir.

BİZANS OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gürkan Uygun

Tolgahan Sayışman

Nazlı Gonca Vuslateri

Tuvana Türkay

Murat Dalkılıç

Özge İnce

Oğuzhan Uğur

Anıl Altınöz

Caner Erdem

Ünal Yeter

Ebru Aykaç

Akın Saatçi

İnci Pars

Mesut Süre

Nazmi Kirik

Hazal Şenel

Altuğ Yücel

Ceyhun Yılmaz

Mesut Yar

Hakan Yılmaz

Kaan Kural

Tahsin Hasoğlu

Şems Özkan

Caner Bala

Hamza Yazıcı

İlkay Çelik

Mihaela Dimitrova

Rumen Papov

Sevda Aycan

Sude Duman

Mirka Miroslava Bucak

Semin Erman

Anna Borodayenko

İpek Bayram

Bisera Martinovska

Natalia Cantürk

BİZANS OYUNLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizans Oyunları filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı ise Bulgaristan'da kurulan sette çekildi.