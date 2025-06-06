Bizans Oyunları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizans Oyunları filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bizans Oyunları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bizans Oyunları konusu, özeti ve Bizans Oyunları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bizans Oyunları filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Bizans Oyunları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizans Oyunları filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizans Oyunları konusu nedir, Bizans Oyunları oyuncuları kimler ve Bizans Oyunları özeti gibi konuları inceliyoruz.
BİZANS OYUNLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Güney Amerika'nın sıcağı Mayalar'ın canına tak ettirir ve taşının toprağının altın olduğunu duydukları Anadolu'ya göç etmeye karar verirler. Bağcılar civarına yerleşen Mayalar, Türk boyları ile kaynaşır ve Güney Amerika'nın tekniğini Anadolu'nun kültürüyle birleştirirler. Ama kısa zamandaki bu yükselişleri komşuları olan Bizans'ın dikkatini çeker. Barışsever Bizans Kralı 3. Klitor gerçek bir Maya hayranıdır ama imparatorluk içerisinde karısı 5. Klitorya ve kardeşi Muhteris'in entrikalarına engel olamaz. Plana göre Klitorya ve kayınçosu Muhteris, önce Klitor'u ortadan kaldıracak, ardından da Mayaların bütün kadınlarını kaçırıp Bizans zindanlarına atacaktır. Bu şekilde Bizanslılar Maya kadınlarıyla soylarını ıslah ederken Bizans erkekleri de "yalnızlık Allah'a mahsus" deyip çevre kabilelerin düşük profilli kadınlarıyla birleşecek ve Mayalar'ın kusursuz genleri zamanla sıradan DNA'lara dönüşecektir.BİZANS OYUNLARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Gürkan Uygun
Tolgahan Sayışman
Nazlı Gonca Vuslateri
Tuvana Türkay
Murat Dalkılıç
Özge İnce
Oğuzhan Uğur
Anıl Altınöz
Caner Erdem
Ünal Yeter
Ebru Aykaç
Akın Saatçi
İnci Pars
Mesut Süre
Nazmi Kirik
Hazal Şenel
Altuğ Yücel
Ceyhun Yılmaz
Mesut Yar
Hakan Yılmaz
Kaan Kural
Tahsin Hasoğlu
Şems Özkan
Caner Bala
Hamza Yazıcı
İlkay Çelik
Mihaela Dimitrova
Rumen Papov
Sevda Aycan
Sude Duman
Mirka Miroslava Bucak
Semin Erman
Anna Borodayenko
İpek Bayram
Bisera Martinovska
Natalia CantürkBİZANS OYUNLARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Bizans Oyunları filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı ise Bulgaristan'da kurulan sette çekildi.