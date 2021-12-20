Bizans'ın son kalesi Dara'da yeni höyük bulundu; kent binlerce yıl öncesine tarihlendi

MARDİN'deki Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında yeni höyük bulundu. Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, "Daha önceki kazılarla milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar buluntulara sahip olduk ancak bu yılki çalışmalarda yeni höyük bulduk. Yeni bulgularla kentin geçmişinin yaklaşık milattan önce 3000'li yıllara dayandığını tespit ettik. Bu çok önemli bir gelişme" dedi.

Bizans İmparatorluğu'nun güneydoğudaki son kalesi Dara'da keşfedilen yeni höyük, antik kenti binlerce yıl öncesine tarihledi. Yeni keşfin çok önemli olduğunu belirten Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Metin, kazı çalışmalarında elde edilecek yeni bulguların, Dara'nın geçmişine ışık tutmaya devam edeceğini söyledi.

Doç. Dr. Metin ayrıca Dara Antik Kenti'nin yakın gelecekte Türkiye ile dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olacağına inandığını belirtti.