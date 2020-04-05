Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Almanya'daki Türk vatandaşından 10 bin avroluk destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki Cennet Bebek 10 bin avro bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki Cennet Bebek 10 bin avro bağışladı. 48 yıldır Almanya'nın Ludwigshafen kentinde yaşayan Bebek, kampanya çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılan hesaba 10 bin avro yatırdı. Cennet Bebek, 17 yıl önce vefat eden eşi adına Afrika'da su kuyusu açtırmaya niyeti olduğunu ancak Türkiye'de kampanya başlatılınca birikimini buraya bağışlamaya karar verdiğini belirterek, herkesi bu kampanyaya destek olmaya davet etti. 6 çocuk annesi Bebek'in emekli maaşını biriktirdiği ve başkalarına örnek olsun diye bu yardımını açıkladığı öğrenildi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da örnek davranışı dolayısıyla Cennet Bebek'i arayarak teşekkürlerini iletti. Kaynak: AA