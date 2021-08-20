Biz bize okuyoruz tarihin derinliklerine indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biz bize okuyoruz tarihin derinliklerine indi

Biz bize okuyoruz tarihin derinliklerine indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Başakşehir Belediyesi, görme engelli ilçe sakinleriyle kitap okuma etkinliği düzenledi.

Hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Başakşehir Belediyesi, görme engelli ilçe sakinleriyle kitap okuma etkinliği düzenledi. Engelsiz kitapseverler, Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt ile bir araya gelerek, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" adlı kitabını tahlil etti.

Sosyal belediyecilikte örnek işlere imza atan Başakşehir Belediyesi, görünmeyen kitaplara göz olmaya devam ediyor. Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesi kapsamında engelsiz kitapseverler, Tarihçi Yazar İbrahim Akkurt ile buluştu. Etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır? adlı kitabı okunarak tartışıldı.

Kitaba ve ilme tutkunlar

Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte Akkurt, kitapla ilgili fikirlerini paylaştı. Kitapseverler de, kitabın kendilerinde hissettirdiği duyguları dile getirdi. İlk defa böyle bir etkinlikte yer aldığını aktaran Akkurt, "Pandemi sonrasında böyle bir etkinlikle bir araya getirerek insanların sosyalleşmesine vesile oldukları için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Birçok farklı etkinlikte bulunmama rağmen görme engellilerle bir kitap tahlili hem benim için faklı bir deneyim oldu, hem de buradaki arkadaşların kitaba ve ilme olan tutkularını görmüş oldum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Eşref Gani Ahmedzai
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Davut Güloğlu Murat Dalkılıç
Spor Burak Elmas Lionel Messi Enner Valencia Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Biz bize okuyoruz tarihin derinliklerine indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 09:43:36. #1.16#

title