Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir

Siber güvenlik uzmanları, 'biyoterörist' olarak adlandırılan kişilerin, virüsler üzerinde çalışma gerçekleştiren biyologların bilgisayarlarına sızarak saldırı gerçekleştirebileceğini açıkladı. Uzmanlar, bu saldırıların gerçekleşmesi durumunda dünyada koronavirüs salgınından daha tehlikeli durumlar oluşabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD Sağlık Ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, potansiyel açıdan zararlı DNA'ları tarayarak tespit etmek için bazı protokoller uyguluyor. Ancak araştırma ekibi, gizleme yoluyla bu protokolleri atlamayı başardı ve gizlenmiş 50 DNA örneğinden 16'sının tespit edilemediğini ortaya koydu.

BİYOLOJİK SÜREÇLERE MÜDAHALE EDEBİLİRLER

Araştırmacılara göre bu tür zayıflıklar başka etkenlerle de birleşince, kötü amaçlı yazılımın, kurbanın laboratuvarındaki biyolojik süreçlere müdahale etmesine neden olabilir.

Araştırma ekibi, bu saldırının neden olabileceği felaketleri anlatmak için bir senaryo oluşturdu. Senaryoda siber saldırıya uğrayan ve durumun farkında olmayan bir bilim insanının, korsanlarca değiştirilen DNA'yı diğer dizilerle bir araya getirdiği farz edildi.

Bunun ardından, örneğin gen düzenleme işlemlerinde sıklıkla kullanılan Cas9 gibi bir proteinin kötü amaçlı diziden gRNA'yla bir araya gelerek, sentetik virüsler veya toksik kimyasallar dahil olmak üzere bir dizi tehlikeli madde oluşturabileceği belirtildi.

"BU TEHDİT GERÇEK"

Makalede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu tehdit gerçek. Biz bir kavram kanıtlama çalışması yaptık. Toksik bir peptidi kodlayan karmaşık bir DNA, tarama protokolünü uygulayan yazılım tarafından tespit edilemedi.

Ben-Gurion Üniversitesi Karmaşık Ağlar Analiz Laboratuvarı Başkanı Rami Puzis de 'Bu saldırı senaryosu, sentetik DNA tedarik zincirini siber-biyolojik tehditlere karşı önlemlerle sağlamlaştırma ihtiyacının altını çiziyor' dedi.

Bu makalenin, sağlam, dirençli bir DNA dizisi taraması ve siber güvenlikle güçlendirilmiş sentetik gen üretim hizmetleri için zemin hazırladığını umuyoruz.

Araştırmacılar 'Bu tehdit gerçek. Biz bir kavram kanıtlama çalışması yaptık. Sentetik DNA tedarik zincirini siber saldırganlara karşı korumak gerekiyor' dediler."