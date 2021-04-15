BitTorrent (BTT) Coin Yorum: BitTorrent Coin Yükselişe Geçti! BitTorrent (BTT) Coin Yükselir mi?

itTorrent (BTT) Coin Yorum: Stellar Lumens 0,63 dolarlık bir dirençle karşılaştı ve yükselen bir kanalda işlem görürken, BitTorrent Token 0,0075 doların üzerinde konsolide oldu. Sonunda, Theta bir boğa flama oluşturdu ve 12,8 doları geçen bir kırılma, 15 dolara doğru hareket ettiğini görebilirdi.

BitTorrent (BTT)

BTT, ayın başlarında 0,013 $ 'a yükselişinden bu yana istikrarlı bir düşüş trendi izliyor. BTT, 0,0073 $ - 0,0075 $ alanı civarında talep buldu ve 0,0075 $ destek seviyesi ile 0,0088 $ direnç seviyesi arasında konsolide olabilir.

OBV fiyat düşük düşük yaptı bile boğaların BTT birden çok kez $ 0.0075 test bile satın almaya devam ettiğini düşündürmektedir yüksek alçak şekillendirme edildi. Bu talep önümüzdeki birkaç hafta içinde veya daha kısa sürede BTT için toparlanmada gerçekleşebilir. Awesome Oscillator'a göre, yazı yazılırken momentum yükseliş lehine geri dönmenin eşiğindeydi

Stellar Lumens [XLM]

XLM, son birkaç gündür yükselen bir kanalda (mavi) işlem görüyor. Saatlik grafikte, fiyat ve momentum (turuncu) arasında düşüş eğilimi gösterdi ve XLM'yi 0,69 dolardan 0,6 dolara doğru gördü.

0.59 - 0.6 $ bölgesinde bir miktar talep buldu ve bir sıçrama gördü ve ardından direnç olarak 0.63 $ seviyesi,% 23.6 geri çekilme seviyesi ile karşı karşıya kaldı. Bu direncin ötesinde, kanalın orta noktası, XLM boğalarının üstesinden gelmesi gereken dinamik bir direnç seviyesini temsil ediyordu.

Yazım sırasında, MACD sıfır çizgisinin altındaydı , ancak yükseliş eğilimi oluşturdu ve son saatlerde XLM'

Teta [THETA]

THETA, piyasa bir sonraki hamlesi için güç toplarken bir boğa flaması oluşturdu. BTC üzerindeki son satış baskısı, THETA'nın flama altına düştüğünü gördü ve 11.46 $ destek seviyesini test etti, ancak destekte bir miktar talep görüldü.

12,5 - 12,8 ABD Doları bölgesini aşan bir hareket, muhtemelen 15 ABD Dolarına doğru bir hareketin sinyalini verir ve alt seviyenin 17 ABD Dolarına ulaşması muhtemeldir. RSI 40 ve 60 değerleri arasında salındığından, THETA için henüz güçlü bir momentum görülmedi.