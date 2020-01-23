: Bitlis'te terör örgütüne ait 8 sığınak ve 4 depo bulundu

23.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:05

Bitlis merkeze bağlı kırsal alanda yürütülen terör operasyonunda 8 sığınak ile 4 depo tespit edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez ilçe kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 operasyonunu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 22 Ocak 2020 günü 8 adet sığınak ve 4 adet depo tespit edilmiştir. Tespit edilen depo ve sığınakların içerisinde; 2 adet akü, 22 adet pil, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet panço, 2 çift ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 1 adet pantolon, 1 adet kazma, 295 kilogram çeşitli gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu