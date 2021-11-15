Bitlis'te sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otobüste 55 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Bitlis'te sürücüsünün "dur" ihtarına uymadığı otobüste 55 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te sürücüsünün

Bitlis'te jandarma ekiplerince, sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otobüsün bagajında yurda yasa dışı yollarla giren 55 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te jandarma ekiplerince, sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı otobüsün bagajında yurda yasa dışı yollarla giren 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan'dan Bitlis istikametine giden otobüse "dur" ihtarında bulundu.

Sürücünün uyarılara uymaması sonucu başlatılan takip sonucu otobüs, Tatvan Devlet Hastanesi mevkisinde park halinde bulundu.

Aramada, otobüsün bagaj bölmesinde yurda yasa dışı yollardan giren 55 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Olay yerinden kaçan sürücü E.P'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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