Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 293 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 293 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26. dönem polis adayları için POMEM'de gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Oktay Çağatay, törende yaptığı konuşmada, önceki yıllarda okulun bahçesinde dolup taşan ailelerin, bu sene salgın şartları nedeniyle törene katılamadığını söyledi.

Mezun olan polis adaylarıyla artık birer mesai arkadaşı olduklarını belirten Çağatay, "Yemin töreniniz hepinize hayırlı olsun. Allah sizlere, devletimize ve milletimize hayırlısıyla ve hakkıyla görev yapmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

POMEM Müdürü Kazım Kaman'ın da konuşma yaptığı törende, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bitlis AK Parti Milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler'in tebrik mesajları okundu.

Törende okulu birincilikle tamamlayan Arif Çetin, yaş kütüğüne plaket çaktı, Vali Çağatay da dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi, fotoğraf çektirdi.

Ardından yemin eden 293 polis adayı, tören geçişi yaparak protokolü selamladı, keplerini havaya attı.

Törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş