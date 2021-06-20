Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 293 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 293 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26. dönem polis adayları için POMEM'de gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Oktay Çağatay, törende yaptığı konuşmada, önceki yıllarda okulun bahçesinde dolup taşan ailelerin, bu sene salgın şartları nedeniyle törene katılamadığını söyledi.

Mezun olan polis adaylarıyla artık birer mesai arkadaşı olduklarını belirten Çağatay, "Yemin töreniniz hepinize hayırlı olsun. Allah sizlere, devletimize ve milletimize hayırlısıyla ve hakkıyla görev yapmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

POMEM Müdürü Kazım Kaman'ın da konuşma yaptığı törende, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bitlis AK Parti Milletvekilleri Cemal Taşar ile Vahit Kiler'in tebrik mesajları okundu.

Törende okulu birincilikle tamamlayan Arif Çetin, yaş kütüğüne plaket çaktı, Vali Çağatay da dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdi, fotoğraf çektirdi.

Ardından yemin eden 293 polis adayı, tören geçişi yaparak protokolü selamladı, keplerini havaya attı.

Törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı.

Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı
Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Son dakika haberi: Baskında el konulan kumar parasını geri almak için polisin elini ısırdı
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı
Kaldırımdakiler nefeslerini tutarak izledi! 2 çocuk kurşunların arasında kaldı
Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Ebru Gündeş Hülya Avşar
Spor Cristiano Ozan Tufan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 16:44:14. #1.14#

title