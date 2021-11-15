Bitlis'te öğretim üyesi Subaşı'nın çektiği fotoğraflar posta pulu olarak basıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Oktay Subaşı'nın kır çiçekleriyle ilgili fotoğraflarının Ptt Genel Müdürlüğünce posta pulu olarak basıldığı bildirildi.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, hobi olarak kelebek ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen Subaşı'nın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çektiği kır çiçekleri fotoğrafları, PTT Genel Müdürlüğünce posta pulu olarak basıldı.

PTT'nin 2021 pul koleksiyonları arasına giren kır çiçekleri fotoğraflarının basılı olduğu pullar, yurdun dört bir yanına dağıtıldı.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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