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Bitlis'te öğretim üyesi Subaşı'nın çektiği fotoğraflar posta pulu olarak basıldı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te öğretim üyesi Subaşı'nın çektiği fotoğraflar posta pulu olarak basıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Oktay Subaşı'nın kır çiçekleriyle ilgili fotoğraflarının PTT Genel Müdürlüğünce posta pulu olarak basıldığı bildirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Oktay Subaşı'nın kır çiçekleriyle ilgili fotoğraflarının Ptt Genel Müdürlüğünce posta pulu olarak basıldığı bildirildi.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, hobi olarak kelebek ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenen Subaşı'nın, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çektiği kır çiçekleri fotoğrafları, PTT Genel Müdürlüğünce posta pulu olarak basıldı.

PTT'nin 2021 pul koleksiyonları arasına giren kır çiçekleri fotoğraflarının basılı olduğu pullar, yurdun dört bir yanına dağıtıldı.

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