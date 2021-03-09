Bitlis'te kontrollü normalleşmeyle belediyenin kursları kadınlardan ilgi gördü
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Bitlis'te kontrollü normalleşmeyle belediyenin kursları kadınlardan ilgi gördü

09.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:28
Bitlis'te kontrollü normalleşmeyle belediyenin kursları kadınlardan ilgi gördü

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla belediyenin il genelinde 13 branşta açtığı 32 kurs, kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla belediyenin il genelinde 13 branşta açtığı 32 kurs, kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Kadın kursiyerler, kısıtlamaların kaldırılmasıyla uzun aranın ardından sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Sabah belediyeye ait servislerle evlerinden alınarak Kadın Yaşam ve Toplum Merkezi'nde getirilen kadınlar, katıldıkları kurslarda eğitmenler tarafından bilgilendirildi.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinin başlamasıyla belediye olarak 13 kursu yüzde 50 kapasiteyle açtıklarını söyledi.

Amaçlarının aile ortamı oluşturmak ve insanların sosyalleşmesini sağlamak olduğunu belirten Dayan, şöyle konuştu:

"Buraya gelen kursiyerlere malzeme ve yaptıkları ürünlere yardımcı olacağız. Kent genelinde 32 kurs açtık. Tüm mahallelerde kurslarımız açılıyor. Yüzde 50 kapasiteli açıyoruz ama yine gelen çok oluyor. Kurslarda 12 kişiyle başlamak zorunluğu var. Önce en az 30 kişi geliyordu. Şimdi bunu yarıya düşürdük. Maske, sosyal mesafe ve hijyenik kurallarına dikkat ediyoruz. Eğitmenler sürekli uyarıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşamak istemiyoruz. Tekrar eski günlere dönmemek için tüm tedbirleri aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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