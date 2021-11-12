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Bitlis'te kış tedbirleri toplantısı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te kış tedbirleri toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında, kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çağatay, kışın alınacak tedbirler konusunda İçişleri Bakanlığınca genelge gönderildiğini söyledi.

Kışın vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alınması gereken tedbirleri değerlendireceklerini anlatan Çağatay, "Bitlis'in kış şartları çok ağır geçiyor. 3 yılı geçirdik, 4'ncü yılımızı da beraber göreceğiz. Kurumların çalışmaları geçen yıl iyiydi. Kış bütün kurumları ilgilendiren bir zor süreç olarak geçiyor. Kurumlarımız kış öncesinde bütün hazırlıklarını tamamladı. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Daha sonra AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, genelgede yer alan talimatlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Tekin Erdemir ve İzzet Cem Eser ile bazı kurum amirleri katıldı.

Bitlis'te kış tedbirleri toplantısı

Bitlis'te kış tedbirleri toplantısı

Bitlis'te kış tedbirleri toplantısı

Bitlis'te kış tedbirleri toplantısı

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