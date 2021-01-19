Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı (2)
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Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

19.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:11
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

BİTLİS'TE AĞIR VASITA ARAÇLAR İÇİN YOLLAR KAPATILDIBitlis'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıta araçlar için ulaşıma kapatıldı.

BİTLİS'TE AĞIR VASITA ARAÇLAR İÇİN YOLLAR KAPATILDI

Bitlis'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır vasıta araçlar için ulaşıma kapatıldı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve kar yağışı şiddetinin son saatlerde iyice artmasından dolayı, Tatvan-Gevaş, Adilcevaz-Bitlis, Güroymak-Bitlis ve Baykan-Bitlis Karayolları ağır vasıta araçlar için geçici süre ile çift taraflı olarak ulaşıma kapatılmıştır. Diğer araçlarımızın ise seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için kurallara riayet etmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle duyurulur" denildi.  


Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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