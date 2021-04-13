Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi
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Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi

Bitlis'te 2021 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi.

Bitlis'te 2021 yılı ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Çağatay, kentteki yatırımları değerlendirmek amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çağatay, "Uzun aradan sonra koordinasyon toplantısında bir araya geldik. Toplantının hayırlı olmasını diliyorum. Kurum amirleri burada sunumlarını yapacaklar." dedi.

Kurum amirlerinin sunum yaparak soruları yanıtladığı toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcıları Nursel Özdemir ve Tekin Erdemir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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